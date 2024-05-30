مصدر أوكراني يؤكد أن البرلمان وحده بات السلطة الشرعية في البلاد

قال دميتري تاباتشنيك، وهو نائب سابق لرئيس وزراء أوكرانيا وأحد واضعي دستورها، إن برلمان البلاد وفقا للدستور يعتبر الهيكل الشرعي الوحيد في البلاد حاليا.

وأضاف في حديث لمراسل تاس: "في الوقت الحالي، البرلمان هو الهيكل الشرعي، وقد تقرر أنه لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية أثناء الأحكام العرفية. وحتى لو لم يكن هناك مثل هذا القرار، فوفقا لدستور أوكرانيا، فإن صلاحيات المجلس الأعلى (البرلمان)، لم تنته بعد".

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وأصبح معروفا أن فترة الولاية الرئاسية لزيلينسكي انتهت يوم 20 مايو الجاري، علما أنه تم إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا للعام 2024، بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة، فيما قال زيلينسكي إن الانتخابات "في غير وقتها الآن".

المصدر: تاس