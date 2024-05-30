 
مباشر

الصين تحذر من مخاطر نشر صواريخ أمريكية في الفلبين

أخبار العالم

الصين تحذر من مخاطر نشر صواريخ أمريكية في الفلبين
Globallookpress Cover ImagesKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xn3i

حذر الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الصينية وو تشيان من نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى "تايفون" المضادة للطائرات في الفلبين، وقال إنه يهدد بمخاطر عسكرية هائلة في المنطقة.

إقرأ المزيد
لافروف: نشر الأمريكيين صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى لن يبقى دون رد
لافروف: نشر الأمريكيين صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى لن يبقى دون رد

جاء ذلك وفقا لتصريحات وو تشيان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حيث تابع: "إن تصرفات الولايات المتحدة والفلبين وضعت المنطقة بأكملها في مرمى نيران المدفعية الأمريكية، وجلبت مخاطر عسكرية هائلة للمنطقة، وأثرت بشكل خطير على هيكل الأمن الإقليمي وقوضت السلام والاستقرار الإقليميين".

ووفقا له، نشرت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا نظاما صاروخيا متوسط المدى في الفلبين بحجة التدريبات العسكرية، وهي الحالة الأولى من نوعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ نهاية الحرب الباردة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا