رئيس وزراء سويدي سابق يحذر واشنطن من "سايغون أو كابل أخرى"

نقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت، قوله إن انتصار روسيا في الصراع الأوكراني سيلعب دورا مدمرا فيما يتعلق بـ"هيبة الولايات المتحدة وقوتها".

وشدد رئيس الوزراء السابق على أن الفشل الجديد، سيصبح "بمثابة سايغون أو كابل أخرى" بالنسبة لواشنطن.

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وأضاف: "لو نجحت روسيا هناك (في أوكرانيا)، فسيصبح ذلك بمثابة سايغون أخرى، وكابلل أخرى من حيث تآكل القوة والهيبة الأمريكية".

ويشار إلى أن سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية، سقطت في نهاية حرب فيتنام، التي استمرت من عام 1964 إلى عام 1975. قبل ذلك، نفذت الولايات المتحدة عملية "الرياح العاتية"، والتي تضمنت إجلاء جميع الأفراد المدنيين والعسكريين الأمريكيين تقريبا من سايغون.

وفي منتصف أغسطس 2021، دخلت حركة قوات طالبان إلى عاصمة أفغانستان، وبعد أسبوعين، جرت عملية إجلاء جماعي لمواطني الدول الغربية والسكان المحليين المتعاونين معهم من مطار العاصمة الأفغانية، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي. وفي ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابل، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي