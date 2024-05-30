"فاينانشيال تايمز": الناتو يملك 5% فقط من قدرة الدفاع الجوي المطلوبة لحماية أوروبا الشرقية

قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن حلف الناتو يملك أقل من 5% من قدرة الدفاع الجوي اللازمة لحماية دول أوروبا الشرقية والوسطى في حالة وقوع هجوم واسع النطاق.

ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين لدى الناتو لم تكشف اسمه: "[الدفاع الجوي] هو أحد أكبر الفجوات لدينا. لا يمكننا أن ننكر ذلك بتاتا".

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وقال مصدر آخر إن قدرة الحلف على الصمود في وجه الضربات الصاروخية والجوية كانت "جزءا أساسيا من خطة الدفاع عن أوروبا الشرقية من الغزو". وأضاف: "ولكننا الآن لم نعد نمتلك كل ذلك".

وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن وضع بريطانيا، لا يقل تدهورا كذلك في هذا المجال.

وتؤكد صحيفة فايننشال تايمز، أنه تم اكتشاف عيوب تصميمية واضحة في ست مدمرات بحرية بريطانية، مصممة لتنفيذ أعمال الدفاع الجوي، كما أن ستة أنظمة دفاع جوي حديثة من طراز Sky Sabre يبلغ مدى إصابتها فقط 40 كيلومترا، وتقع اثنتان منها في خارج الحدود البريطانية.

في وقت سابق، قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو جوليان سميث، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون تعزيز الدفاع الجوي لدول حلف الناتو، وكذلك إمكانية توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا.

المصدر: تاس