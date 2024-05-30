بايدن يسخر من ترامب: إنه يعاني من تلف في الدماغ بسبب حقن مواد التطهير المبيضة

سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء من خصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب قائلا إنه أصيب بتلف في الدماغ بسبب استعماله حقن مواد التطهير المبيضة.

وقال بايدن ساخرا في تجمع انتخابي في بنسلفانيا: "ثم يخبرك ترامب أنه أعظم رئيس. هذا هو المفضل لدي. يقول إنه أعظم رئيس أسود في التاريخ الأمريكي، حتى أكثر من أبراهام لينكولن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعني هل يمكنكم تخيل هذا؟ كما قلت، أعتقد أنه حقن الكثير من *مواد التطهير المبيضة، وأعتقد أن ذلك أثر على دماغه".

وفي أبريل 2020، ناقش ترامب الذي كان رئيسا للولايات المتحدة آنذاك، خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض إمكانية استخدام المطهرات داخليا لمكافحة فيروس كورونا. ثم اتهم المعارضون السياسيون ترامب باقتراح حقن مواد التبييض المطهرة.

وأكد مصنعو هذه المنتجات والخبراء مرارا على أنه لا ينبغي أخذ مثل هذه الحقن تحت أي ظرف من الظروف.

واستنادا إلى نتائج الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية، فقد ضمن ترامب وبايدن لنفسيهما بالفعل ترشيحهما كمرشحين رئاسيين في الانتخابات التي ستجرى في 5 نوفمبر.

ويجب أن تتم الموافقة على ترشيح ترامب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي، الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 18 يوليو في ميلووكي بولاية ويسكونسن.

ومن المتوقع أن يوافق الديمقراطيون على ترشيح بايدن في مؤتمرهم في شيكاغو يومي 19 و22 أغسطس. ويترشح بايدن لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة.

*مواد التطهير المبيضة أو كما تعرف باسم (ماء جافيل) هي محلول مؤكسد يشيع استخدامه كمطهر ومبيض.

المصدر: RT