ترامب: قد لا يبقى من الولايات المتحدة شيئا إن أعيد انتخاب بايدن
Sputnik
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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن فوز الرئيس الحالي جو بايدن بولاية ثانية قد يؤدي إلى اختفاء البلاد برمّتها.
وشدد ترامب في كلمة ألقاها بالمؤتمر الوطني للحزب الليبرالي في واشنطن على أنه من المهم "التخلص من أسوأ رئيس في التاريخ".
وأضاف: "سنفعل ذلك معا، وإلا فهناك تهديد بألا يبقى شيئا من البلاد خلال أربع سنوات أخرى".
ووصف ترامب بايدن بأنه طاغية غير كفء وفاسد.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، والمتنافسان الرئيسيان في السباق الانتخابي هما بايدن وترامب.
المصدر: RT