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سوناك: القوات الأوكرانية تحدد بنفسها أهدافا لضربها بالأسلحة البريطانية

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سوناك: القوات الأوكرانية تحدد بنفسها أهدافا لضربها بالأسلحة البريطانية
AP AP Photo/Alastair Grant, Pool
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن القوات المسلحة الأوكرانية تحدد بنفسها الأهداف التي تضربها باستخدام الأسلحة التي قدمتها بريطانيا لها.

وقال سوناك في حديث لصحيفة "تايمز": "أتحدث دائما مع زيلينسكي. وطريقة عمل القوات المسلحة الأوكرانية هي شأنها الخاص. لكنني فخور بأننا كنا أول بلد قدم لأوكرانيا أسلحة بعيدة المدى".

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وجاء ذلك في معرض تعليقه على طلب أوكرانيا أن تسمح لها الدول الغربية باستهداف الأراضي الروسية بالأسلحة التي تقدمها لكييف.

وكان مستشار وزير القطاعات الاستراتيجية للصناعة الأوكرانية، يوري ساك قد صرح في تصريح لوكالة "بلومبرغ" يوم 29 مايو بأن بريطانيا سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادوو" البريطانية الصنع لاستهداف مواقع على الأراضي الروسية.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس رفع القيود التي فرضتها على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية، بينما دعا الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة لمثل هذه الخطوة.

المصدر: تاس

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