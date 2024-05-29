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بيسكوف: هناك تناقضات بين النظامين السياسي والقانوني في أوكرانيا

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بيسكوف: هناك تناقضات بين النظامين السياسي والقانوني في أوكرانيا
Globallookpress Kremlin Pool
متحدث الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن خصائص النظام السياسي والقانوني بأوكرانيا ينبغي أن تعمل، مشيرا إلى تناقضات بين النظامين السياسي والقانوني في أوكرانيا.

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جاء ذلك في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، نشرها الأخير بصفحته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث قال ردا عما إذا كان هناك نظام سياسي وقانوني بأوكرانيا الآن إن "سمات النظام الأوكراني موجودة، وينبغي أن تعمل، أي ينبغي أن تعطي استنتاجاتها الخاصة وأحكامها، إلا أن هناك بعض التناقضات في هذا النظام".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس بوتين أن مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء ولايته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بنفسه.

وأصبح معروفا أن فترة الولاية الرئاسية لزيلينسكي انتهت يوم 20 مايو الجاري، علما أنه تم إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا للعام 2024، بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة، فيما قال زيلينسكي إن الانتخابات "في غير وقتها الآن".

المصدر: RT

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