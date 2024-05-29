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الدفاع البولندية: بولندا لا تبحث ولا تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

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الدفاع البولندية: بولندا لا تبحث ولا تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا
AP
نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك
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أعلن نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك أن السلطات البولندية لا تبحث ولا تخطط لإرسال قواتها إلى أوكرانيا.

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وقال تومتشيك عبر إذاعة Zet: "حتى الآن لا نناقش إرسال قواتنا إلى أوكرانيا وليس هناك أي قرار بهذا الشأن. هذا موقف الحكومة البولندية في الوقت الراهن".

وجاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في حديث لصحيفة Gazeta Wyborcza أمس الثلاثاء أكد فيه احتمال إرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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