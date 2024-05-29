 
مباشر

وزير الخارجية الهنغاري يحدد هدف التعاون مع بيلاروس

أخبار العالم

وزير الخارجية الهنغاري يحدد هدف التعاون مع بيلاروس
Globallookpress Tomas TkacikKeystone Press Agency
وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmrc

وصف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو هدف التعاون مع بيلاروس بأنه "تطوير التعاون في المجالات التي لا تخضع للعقوبات".

إقرأ المزيد
هنغاريا تعلن رفضها رصد 6.5 مليار يورو إضافية من صندوق
هنغاريا تعلن رفضها رصد 6.5 مليار يورو إضافية من صندوق "السلام" الأوروبي لتسليح أوكرانيا

جاء ذلك وفقا لما كتبه سيارتو بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث قال إن أوروبا "في وضع صعب بسبب الحرب وتداعياتها، وأصبح التعاون بين الأجزاء الشرقية والغربية من القارة أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإن هدفنا هو تطوير التعاون مع بيلاروس في المجالات التي لا تخضع للعقوبات. ولهذا السبب نذهب إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة ومعنا رؤساء 24 شركة هنغارية".

ويجري سيارتو اليوم الأربعاء في مينسك محادثات مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك، كما كما تشهد العاصمة البيلاروسية الاجتماع الثاني عشر للجنة البيلاروسية الهنغارية الحكومية الدولية المعنية بالتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال الهنغاري البيلاروسي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا