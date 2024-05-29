وزير الخارجية الهنغاري يحدد هدف التعاون مع بيلاروس

وصف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو هدف التعاون مع بيلاروس بأنه "تطوير التعاون في المجالات التي لا تخضع للعقوبات".

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جاء ذلك وفقا لما كتبه سيارتو بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث قال إن أوروبا "في وضع صعب بسبب الحرب وتداعياتها، وأصبح التعاون بين الأجزاء الشرقية والغربية من القارة أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإن هدفنا هو تطوير التعاون مع بيلاروس في المجالات التي لا تخضع للعقوبات. ولهذا السبب نذهب إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة ومعنا رؤساء 24 شركة هنغارية".

ويجري سيارتو اليوم الأربعاء في مينسك محادثات مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك، كما كما تشهد العاصمة البيلاروسية الاجتماع الثاني عشر للجنة البيلاروسية الهنغارية الحكومية الدولية المعنية بالتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال الهنغاري البيلاروسي.

المصدر: RT