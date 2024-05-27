هنغاريا تعلن رفضها رصد 6.5 مليار يورو إضافية من صندوق "السلام" الأوروبي لتسليح أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو رفض بلاده صرف 6.5 مليار يورو إضافية من صندوق "السلام" الأوروبي لتمويل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها.

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وقال سيارتو في أعقاب جلسة وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي: "لا نزال نعارض تخصيص 6.5 مليار يورو لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا... لم نرضخ للضغوط".

وأضاف: "واجهت بلادنا ضغوطا كبيرة للغاية من ألمانيا وليتوانيا وبولندا وإيرلندا وممثلوا بعض الدول لجأوا إلى الصراخ".

وفي وقت سابق اليوم اتهمت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب هنغاريا بأنها تواصل خلال اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي عرقلة تخصيص 6.5 مليار يورو لتمويل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي