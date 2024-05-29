مقتل 27 شخصا إثر سقوط حافلة ركاب في واد جنوب غربي باكستان (فيديو)

أعلن في باكستان عن مقتل 27 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة ركاب في واد على طريق جبلي سريع بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

ووقع الحادث عند الفجر في بلدة باسمة بإقليم بلوشستان بينما كانت الحافلة متوجهة من مدينة تربت إلى كويتا.

وقال إسماعيل منجال المسؤول الحكومي المحلي إن "السائق كان يقود سيارته في منعطف في منطقة جبلية عندما فقد السيطرة عليها وسقطت في واد"، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى بلغت 27 قتيلا، وأصيب أكثر من 25 آخرين، من بينهم السائق.

A tragic accident occurred on the Turbat to Quetta passenger coach route, resulting in the loss of more than 25 lives.💔



🔺️ The coach plunged into a deep ravine, leaving multiple individuals severely injured, including women and children.

🔺️The incident, caused by… pic.twitter.com/7EED62162a — Dukhtar-E- Balochistan 🇵🇰 (@Dukhtar_E_B) May 29, 2024

وأضاف: "ما زلنا نحقق في سبب الحادث. من المحتمل أن يكون السائق قد نام أو كان يقود بسرعة، مما أدى إلى وقوع الحادث".

وقال نور الله، كبير الأطباء في مستشفى باسمة المدني، لوكالة "فرانس برس" إن 27 جثة نقلت إلى هناك، بينهم ثلاث نساء وطفلان.

وقال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان إن رئيس الوزراء "يعرب عن حزنه العميق إزاء الحادث المروري المأساوي".

At least 28 passengers died & more than 22 injured when a passenger coach going to Quetta from #Turbat, met an accident & fell into a deep ditch near the Kalkhali area #Basima district Washuk #Balochistan

pic.twitter.com/eAEa7Y4mWz — Bahot | باہوٹ (@bahot_baluch) May 29, 2024

وحوادث الطرق التي تؤدي إلى عدد كبير من الوفيات شائعة في باكستان، حيث إجراءات السلامة متساهلة، وتدريب السائقين ضعيف، والبنية التحتية للنقل متهالكة في كثير من الأحيان.

ولقي ما لا يقل عن 17 حاجا مصرعهم وأصيب 41 آخرون في حادث تصادم في أبريل أثناء توجههم إلى ضريح في منطقة هب في بلوشستان.

وفي يناير من العام الماضي، قتل 41 شخصا عندما انحرفت حافلتهم، التي كانت محملة أيضا بحاويات من النفط القابل للاشتعال، عن الطريق إلى أحد الأودية واشتعلت فيها النيران.

المصدر: "أ ف ب" + RT