تشيكيا: أوكرانيا ستحصل على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية في يونيو

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن أوكرانيا ستحصل على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم في يونيو المقبل، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها جمهورية التشيك.

وقال فيالا قبل انطلاق اجتماع عدد من القادة الأوروبيين في براغ، يوم الثلاثاء، إن "تشيكيا مستعدة للمضي قدما بالمبادرة الخاصة بتوريد الذخيرة. وقد خصصت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي والناتو أكثر من 1.6 مليار يورو" لهذا الغرض.

وأضاف: "سنعزز الدفاع الأوكراني قريبا جدا، كما وعدنا. وسيتم توريد الدفعة الأولى بعشرات الآلاف من القذائف من عيار 155 ملم في يونيو. وسيكون بإمكان أوكرانيا أن تتوقع التوريدات الأولى خلال الأيام القادمة".

إقرأ المزيد

وأشار فيالا إلى أنه منذ 24 فبراير عام 2022، أي بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدمت الدول الغربية لأوكرانيا 918 قطعة من المعدات الثقيلة، ونحو 21 مليون قذيفة من العيار المتوسط و1.7 مليون قذيفة من العيار الثقيل.

وأكد رئيس الوزراء التشيكي أن الدول المشاركة في اجتماع ستواصل دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك مطلوبا"، داعيا إلى تطوير الصناعات العسكرية الأوروبية وتعزيز القدرات الإنتاجية، واصفا ذلك بأنه "الأولوية الرئيسية".

ويشارك في الاجتماع غير الرسمي في العاصمة التشيكية الرئيس البولندي أندجيه دودا ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن والقائم بأعمال رئيس وزراء هولندا مارك ريوتيه ورئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إضافة إلى ممثلي الولايات المتحدة.

يذكر أن جمهورية التشيك أطلقت مبادرة في فبراير لشراء الذخيرة لأوكرانيا في دول ثالثة. وقد أعلنت السلطات التشيكية عن جمع الموارد لشراء 500 ألف قذيفة لتقديمها للقوات الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: تاس