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زعماء من دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون في براغ لمناقشة الدعم العسكري لأوكرانيا

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زعماء من دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون في براغ لمناقشة الدعم العسكري لأوكرانيا
Legion-Media
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يناقش ممثلون بارزون لعدد من دول الاتحاد الأوروبي في براغ يوم الثلاثاء المبادرة التشيكية لشراء ذخيرة لأوكرانيا في دول ثالثة، فضلاً عن التعاون في قطاع الدفاع.

ذكرت الخدمة الصحفية للاتحاد الأوروبي الأحد، نقلا عن الحكومة التشيكية، أن رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا سيقيم مأدبة عشاء عمل ​​في براغ في 28 مايو لبحث التعاون الأمني.

بالإضافة لرئيس وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن ورئيس وزراء هولندا مارك روته، سيحضر اجتماع العمل رئيس وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا ورئيس بولندا أندريه دودا وضيوف آخرون.

وستكون الموضوعات الرئيسية التي سيتم بحثها في الاجتماع هي المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة (لأوكرانيا من دول ثالثة)، ومسألة الدفاع الجوي لأوكرانيا، والتعاون الصناعي الدفاعي في أوروبا.

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وتواجه الدول الداعمة لأوكرانيا مصاعب في تأمين أحتياجات أوكرانيا المتزايدة من الذخيرة ووسائل الدفاع الجوي، وتهدف المبادرة التشيكية لتأمين الأموال لشراء الذخائر من أطراف ثالثة.

من ناحية أخرى أكد مسؤولون روس في أكثر من مناسبة أن دعم أوكرانيا بمختلف أنواع الاسلحة بما في ذلك الطائرات المقاتلة لن يغير الوضع الميداني في ساحة المعركة.

وقد تعرض الجيش الأوكراني في الأسابيع الماضية للعديد من الانتكاسات بسيطرة القوات الروسية على العديد من القرى والبلدات القريبة من مدينة خاركوف.

المصدر: نوفوستي

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