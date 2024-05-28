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الولايات المتحدة.. جامعة واين ستيت تعلق الدراسة الوجاهية في حرمها بسبب مخيم مناصر للفلسطينيين

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الولايات المتحدة.. جامعة واين ستيت تعلق الدراسة الوجاهية في حرمها بسبب مخيم مناصر للفلسطينيين
AP
مظاهرت مؤيدة لفلسطين - صورة تعبيرية
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علقت جامعة واين ستيت في ديترويت الثلاثاء الدراسة الوجاهية في مرافقها وحثت الموظفين على العمل عن بعد لتجنب أي مشاكل مع رواد مخيم مناصر للفلسطينيين أقيم قرب الجامعة الأسبوع الماضي.

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وذكرت الجامعة في بيان رسمي إنه "تم إلغاء جميع الفعاليات داخل الحرم الجامعي حتى إشعار آخر، ومن المتوقع أن يحضر عمال البنية التحتية الحيوية إلى الحرم الجامعي".

وقالت مات لوكوود المتحدثة باسم ولاية واين إن "هناك مخاوف تتعلق بالسلامة العامة لاسيما فيما يخص الوصول إلى مناطق معينة"، مضيفة "لقد طلبنا من المنظمين إزالة المخيم عدة مرات، لكنهم رفضوا القيام بذلك".

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، تم نصب 20 خيمة في المساحات الخضراء بالقرب من مكتبة الطلاب الجامعيين الثلاثاء، وتجول المشاركون في المكان بينما كانت الشرطة وأفراد الأمن يراقبون الأوضاع من مكان قريب.

وقد ظهرت مخيمات الاحتجاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا حيث يطالب الطلاب جامعاتهم بالتوقف عن التعامل مع إسرائيل أو الشركات التي تدعم حربها في غزة.

وسعى المنظمون إلى تكثيف وتصعيد الدعوات لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي يصفونها بأنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

 وقال رئيس جامعة واين ستيت، كيمبرلي أندروز إسبي، إن مسؤولين بارزين عرضوا الاجتماع الثلاثاء إذا تم إخلاء المخيم بحلول ليل الاثنين، لكن تم رفض الصفقة.

المصدر: أ ب 

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