الشرطة البريطانية تعتقل طلابا بجامعة "أكسفورد" في اعتصام مؤيد لفلسطين (فيديو)

ذكر محتجون أن الشرطة البريطانية اعتقلت أكثر من عشرة طلاب بجامعة "أكسفورد" واشتبكت مع بعضهم في اعتصام مؤيد لفلسطين في حرم الجامعة أمس الخميس.

وذكرت مجموعة "منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين" أن سلطات الجامعة استدعت الشرطة بعد أن بدأ الطلاب احتجاجهم أمام المكاتب الإدارية، كما حدث في جامعات أخرى في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة.

وقالت شرطة تيمز فالي إنها على علم بالواقعة وستقدم معلومات في وقت لاحق.

ولم يصدر تعليق بعد من الجامعة على الأحداث، لكنها قالت في وقت سابق إنها تحترم الحق في حرية التعبير عبر احتجاجات سلمية.

Oxford police have brought dogs to the student protest. pic.twitter.com/mv6Mq9rWDd — Oxford Action for Palestine (@OxAct4Pal) May 23, 2024

وأظهر مقطع مصور نشرته منظمة "أكسفورد للعمل من أجل فلسطين" على مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرات بين أفراد الشرطة وطلاب يجلسون على الطريق ويعترضون طريق سيارة شرطة قالت المجموعة إنها كانت تقل معتقلين.

وهتف المحتجون "أطلقوا سراحهم".

It is evident the administration would rather arrest, silence, and physically assault its own students than confront its enabling of israel’s genocide in Gaza. pic.twitter.com/LFGCZZwabY — Oxford Action for Palestine (@OxAct4Pal) May 23, 2024

وطالب المحتجون، الجامعة بسحب استثماراتها من شركات لها علاقات بإسرائيل التي تخوض حربا مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت المجموعة على منصة "إكس" إن "من الواضح أن الإدارة تفضل اعتقال طلابها وإسكاتهم والاعتداء عليهم جسديا، بدلا من مواجهة تمكينها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

The OA4P responds to today’s police violence and statement from the university.



The world is watching. The choice lies with Irene Tracy. (1/2) pic.twitter.com/0fzXoxZyCo — Oxford Action for Palestine (@OxAct4Pal) May 23, 2024

المصدر: "رويترز" + RT