بوتين: انضمام اقتصاد أوزبكستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيفيد الجميع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن انضمام اقتصاد أوزبكستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيفيد الجميع، إلا أن ذلك سيكون "عملية معقدة" على حد تعبير بوتين.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لبوتين استعراضا لنتائج زيارته لأوزبكستان، حيث تابع: "إذا انضم اقتصاد مثل اقتصاد أوزبكستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فإن الاتحاد سيستفيد، ولكن لا بد من أن يستفيد الاقتصاد الأوزبكي أيضا. ستكون هذه عملية تفاوض معقدة إلى حد ما".

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وأشار بوتين إلى أنه عندما تم إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كان هناك العديد من الخلافات حول الشروط والالتزامات المتبادلة التي ينبغي أن تنشأ، والآن مع أوزبكستان تسير العملية بهدوء وسلاسة. فاقتصاداتنا تتقارب وتتطور، وتظهر المشاريع المشتركة تدريجيا، وسوف تظهر الخطوط العريضة للمصالح المشتركة في مجال المزيد من التعاون والتشارك في عمليات التكامل".

وتابع بوتين أن حجم المشروعات المشتركة المتوقعة مع أوزبكستان كبير للغاية ويمكن تنفيذها بشرط استقرار النظام السياسي، وأعرب عن استعداد روسيا لمساعدة أوزبكستان على تهيئة الظروف لدخول الأسواق الخارجية.

وأكد بوتين أن لروسيا وأوزبكستان عددا من الخطط المشتركة بما في ذلك في مجال التعاون الصناعي وفي مجال الطاقة، وقال إن أوزبكستان تحظى باهتمام كبير من قبل روسيا.

المصدر: RT