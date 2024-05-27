بوتين وميرضيايف يؤكدان تمسّكهما بنظام عالمي يحكمه القانون الدولي

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوزبكي شوكت ميرضيايف تمسك بلديهما بنظام عالمي يحكمه القانون الدولي، ومواصلة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وتعزيز السلام في أفغانستان.

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وأجمع الرئيسان خلال لقائهما في طشقند اليوم على مواصلة تعزيز التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب والتطرف في روسيا وأوزبكستان، وأكدا أن تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان بين أولويات موسكو وطشقند.

كما أكدا ضرورة التعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة والرقمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المباشرة بين أقاليم البلدين.

وفي ختام حديثهما، دعا الرئيس بوتين نظيره الأوزبكي لزيارة روسيا في الوقت المناسب له.

المصدر: RT