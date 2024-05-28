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وزير خارجية إسرائيل: رئيس وزراء إسبانيا متواطئ في التحريض على جرائم الحرب

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وزير خارجية إسرائيل: رئيس وزراء إسبانيا متواطئ في التحريض على جرائم الحرب
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
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علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، معتبرا أن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز متواطئ في التحريض على جرائم الحرب ضد اليهود.

وفي منشور باللغة الإسبانية والعبرية، على منصة "أكس"، كتب كاتس: "(المرشد الأعلى الإيراني علي) خامنئي و(زعيم حماس في غزة يحي) السنوار ولنائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا ديازيطالبون بالقضاء على دولة إسرائيل وإقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر".

وتوجه إلى سانشيز قائلا: "عندما لا تطرد نائبك وتعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فأنت متواطئ في التحريض على الإبادة الجماعية لليهود وجرائم الحرب".

وأعلن  سانشيز في وقت سابق اليوم الثلاثاء دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ، مشددا "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة".

ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة. 

وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وحتى الآن كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترف بدولة فلسطين في العام 2014. أما تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT

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