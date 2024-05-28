مدفيديف: علينا تشكيل تحالف جديد لمكافحة الإرهاب الدولي

أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى ضرورة تشكيل روسيا تحالف جديد للقضاء على الإرهاب الدولي، واستكمال مسيرة الأجداد في اجتثاث النازية من العالم.

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وأضاف: "سيتعين علينا من جديد تشكيل تحالف لمكافحة الإرهاب الدولي وإجراء عملية جراحية مشتركة لتحرير العالم إلى الأبد من سرطان النازية الذي بدأ يتفشى بعد 80 عاما من النصر في الحرب الوطنية العظمى".

وتابع: "لا بد من إكمال ما بدأه أجدادنا وتحقيق النصر التام على النازية".

المصدر: تاس