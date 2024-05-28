رئيس الوفد الروسي لدى فيينا لا يستبعد سيناريو نشر قوات الناتو في أوكرانيا

-قال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح كونستانتين غافريلوف اليوم الاثنين أن دول حلف "الناتو" لم تتفق على مسألة إرسال قواتها إلى أوكرانيا.

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وأوضح غافريلوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية أنه رغم عدم التوافق الكلي بين دول الحلف في مسألة إرسال قواتها إلى أوكرانيا إلا أنه لا يجوز استبعاد هذه الفرضية.

وأضاف: "من الضرورة بمكان أن نفهم أن هذا ليس هو الموقف المتفق عليه لحلف الناتو، لكن لا يمكننا استبعاد تنفيذ مثل هذا السيناريو. إن المواجهة المحتملة بين الجيش الروسي وجيوش دول الحلف هو الطريق إلى مأساة كبيرة يمكن أن تؤثر على البشرية جمعاء، ويتوجب على المسؤولين في بروكسل أن يدركوا أنهم لن يتمكنوا من تجاوز هذا الحد من التصعيد دون أن يلاحظوا ذلك. "ووأشار إلى أن دول الناتو باتت تدرك أكثر منها في أي وقت مضى استحالة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ظل الإخفاقات العسكرية التي تواجهها كييف وتقدم القوات المسلحة الروسية.

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، نعتبر تكثيف النقاش حول دخول قوات الناتو إلى الأراضي الأوكرانية محاولة عقيمة لممارسة الضغط على روسيا وجر دولتنا إلى سباق تسلح وإجبارنا على التخلي عن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.".

ووفقا له فإن النقاش حول احتمال نشر قوات وطنية من دول الناتو في أوكرانيا "ليس أكثر من مجرد خدعة".

وأردف: "هم يدركون جيدا أن مثل هذا القرار سيكون مسؤولية الدول المعنية فقط، وأن المادة الخامسة من معاهدة واشنطن المتعلقة بالدفاع الجماعي والتي تنص على أنه في حال تعرض دولة عضو في الناتو لهجوم مسلح، يمكن لباقي دول الحلف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الدولة المتضررة لن يتم تفعيلها هنا".

وأضاف أنه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الدوائر السياسية الراديكالية في أوروبا الترويج لإدخال قوات مشتركة للناتو إلى أوكرانيا في ظل هذه الظروف.

المصدر: تاس