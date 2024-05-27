رئيس أوزبكستان يعرب عن تقديره الكبير لنتائج المحادثات مع نظيره الروسي

أعرب رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف عن رضاه عن نتائج المحادثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة الأخير لطشقند.

وقال ميرضيايف: "إنني راض للغاية عن نتائج محادثاتنا الصريحة والمثمرة للغاية، أود أن أشكركم بشدة عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) على حضورك مع رؤساء جميع الوزارات والإدارات الرئيسية الروسية. نشكركم على موقفكم ودعمكم لمقترحاتنا".

وأشار إلى أنه في العالم الحديث وبالتفكير في المصالح الوطنية، يجب على الدول أن تتعاون كل التعاون مع الشركاء الذين يكنون لها الاحترام، "والأهم من ذلك، أن يكونوا مستعدين لاتخاذ خطوات عملية مشتركة نشطة".

وتابع ميرضيايف: "أنا مقتنع بأن اللقاءات الهادفة والنتائج المثمرة لزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رئيس روسيا الاتحادية المحترم، إلى جمهورية أوزبكستان ستعمل على تعزيز العلاقات الأوزبكية الروسية والصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الأحد إلى أوزبكستان، حيث أجرى في إطار زيارة دولة استمرت يومين محادثات مع نظيره الأوزبكي شوكت مِرضيايف بشأن آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وإياه وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين أوزبكستان في سبتمبر 2022 لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، إلا أن بوتين التقى ميرضيايف في موسكو خلال احتفالات روسيا بالنصر على النازية في الـ 9 من مايو الجاري، في إطار الاتصالات المستمرة بين البلدين الحليفين.

المصدر: RT