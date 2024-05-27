بابوا غينيا الجديدة: أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء انهيار أرضي

أعلنت بابوا غينيا الجديدة اليوم الاثنين أن أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء انهيار أرضي جرف قرية نائية فجر يوم الجمعة الماضي في ولاية إينغا.

وذلك في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، قال المركز الوطني لمواجهة الكوارث إن "انزلاق التربة دفن أكثر من ألفي شخص أحياء وتسبب في دمار كبير".

وأمس الأحد، قال سرحان أكتوبارك، المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في بور موريسبي، إن "التقديرات تشير الى أن أكثر من 150 منزلا قد طمرت"، مبينا أن "أكثر من 670 شخصا باتوا في عداد القتلى".

وأضاف: "الوضع فظيع مع استمرار التربة بالانزلاق. المياه جارية وهذا يسبب خطرا هائلا لكل المعنيين" في عمليات البحث.

The Australian Government is offering to send aid to the remote region in Papua New Guinea devastated by a landslide.



More than 300 people are now feared dead and 1000 homes are buried in the Enga Province, about 600 kilometres northwest of Port Moresby. #7NEWSpic.twitter.com/o1y3qBzg5k — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) May 25, 2024

ووقعت الكارثة قرابة الثالثة فجر الجمعة (17:00 ت غ الخميس) في ولاية إينغا في وسط هذا الأرخبيل وباغتت السكان النيام، على ما ذكرت السلطات. وضربت الكارثة خصوصا بلدة كاوكالام.

وقال أكتوبارك إن أكثر من ألف شخص اضطروا للنزوح عن البلدة، بعدما قضى انزلاق التربة على العديد من الأراضي الزراعية وإمدادات المياه.

وأشار إلى استخدام أدوات زراعية "لانتشال الجثث المطمورة تحت التراب".

المصدر: "أ ف ب"