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شولتس: أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي خلال العقود المقبلة

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شولتس: أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي خلال العقود المقبلة
Legion-Media
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عبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل القريب.  

قال شولتس خلال لقاء عام عقده مع مواطنين في برلين: كان أحد الأسباب التي ذكرت في ذلك الوقت لاندلاع الحرب هو أن أوكرانيا كان من المفترض أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. وأنتم تعلمون القرارات التي اتخذتها قمم الناتو السابقة، هذا غير متوقع حدوثه في المستقبل القريب، ولعله غير متوقع خلال الأعوام الثلاثين القادمة. وقد قلت هذا علنا، خلال الزيارة التي أجريتها لموسكو في بداية عام 2022.

و أضاف شولتس: لقد تحدثت عن ذلك، في كييف أيضا قبل عامين ونصف، وكان الأمر واضحا للجميع.

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وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في 24 مايو، أن حلف شمال الأطلسي لن يدعو أوكرانيا للانضمام إلى صفوفه خلال قمة يوليو التي ستعقد في واشنطن، لكنه سيقدم لها مساعدات كبيرة.

وفي 25 مايو، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن الحلف في الوقت الراهن ليس لديه أي فكرة عن الموعد الذي ستتمكن فيه أوكرانيا من الانضمام إليه.

المصدر: تاس

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