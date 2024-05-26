موسكو: الدول القطبية حرمت نفسها من شفافية الحوار مع روسيا

أشار رئيس الدائرة القانونية لدى الخارجية الروسية مكسيم موسيخين إلى "انقطاع الاتصالات" بين الدول القطبية، وأن واشنطن وحلفاءها حرموا أنفسهم بذلك من الحوار الشفاف مع روسيا.

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وقال موسيخين في حديث لوكالة "نوفوستي": "دول المجموعة الخمس، وهي روسيا والدنمارك وكندا والنرويج والولايات المتحدة كانت تبحث قضايا الجرف القاري لمنع التوتر، وتبادل المعلومات بثقة وشفافية".

وأضاف: "لم تعد هذه الآلية قائمة وانقطعت الاتصالات بين الدول المذكورة. لسنا نحن من بادر إلى ذلك، بل هم. وعموما هذه ليست مشكلتنا".

وقال: "الولايات المتحدة وحلفاؤها في المجموعة حرموا أنفسهم من إمكانية بحث هذه القضايا الجدية في أجواء من الثقة".

المصدر: نوفوستي