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موسكو: الدول القطبية حرمت نفسها من شفافية الحوار مع روسيا

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موسكو: الدول القطبية حرمت نفسها من شفافية الحوار مع روسيا
Sputnik
أرشيف
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أشار رئيس الدائرة القانونية لدى الخارجية الروسية مكسيم موسيخين إلى "انقطاع الاتصالات" بين الدول القطبية، وأن واشنطن وحلفاءها حرموا أنفسهم بذلك من الحوار الشفاف مع روسيا.

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وقال موسيخين في حديث لوكالة "نوفوستي": "دول المجموعة الخمس، وهي روسيا والدنمارك وكندا والنرويج والولايات المتحدة كانت تبحث قضايا الجرف القاري لمنع التوتر، وتبادل المعلومات بثقة وشفافية".

وأضاف: "لم تعد هذه الآلية قائمة وانقطعت الاتصالات بين الدول المذكورة. لسنا نحن من بادر إلى ذلك، بل هم. وعموما هذه ليست مشكلتنا". 

وقال: "الولايات المتحدة وحلفاؤها في المجموعة حرموا أنفسهم من إمكانية بحث هذه القضايا الجدية في أجواء من الثقة".

المصدر: نوفوستي

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