روسيا توسع منطقة القطب الشمالي الخاصة بها

اعتمد مجلس الاتحاد الروسي قانونا يتضمن توسيع منطقة القطب الشمالي الروسية، ما يؤكد عزم روسيا مواصلة تنمية وتطوير المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية.

ووافق أعضاء مجلس الاتحاد الروسي مؤخرا على مشروع قانون إدراج منطقتي بيريزوفسكي وبيلويارسكي (بلديتان في منطقة خانتي مانسيسك ذاتية الحكم) في منطقة القطب الشمالي الروسية، وكذلك توسيع نطاق عمل منطقة ماغادان الاقتصادية الخاصة.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 10 أيام من نشره رسميا، أي في 30 مارس الجاري.

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وأشارت غالينا كاريلوفا النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الإقليمية بمجلس الاتحاد إلى أن إدارج المنطقتين في منطقة القطب الشمالي سيكون حافزا لإطلاق تنمية متكاملة وقوية فيهما، إذ تم اكتشاف العديد من الروسب، كما تعد المنطقتان واعدتين سياحيا.

وتحتوي منطقة القطب الشمالي على جزء كبير من احتياطيات روسيا من الذهب 40% الكروم والمنغنيز 90% والبلاتين 47% ومعادن أخرى، كما يتم استخراج من المنطقة حوالي 80% من الغاز و60% من النفط في روسيا.

وتولي موسكو أهمية كبيرة لتطوير منطقة القطب الشمالي الروسية، ولاسيما ممر الملاحة الشمالي، الذي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

وتواصل روسيا تصنيع عدد إضافي من كاسحات الجليد لمرافقة السفن التجارية، ورفد إلى أسطولها الأكبر عالميا من الكاسحات.

المصدر: برايم