بوتين يقوم بزيارة رسمية لأوزبكستان تستغرق يومين

أعلنت الخدمة الصحافية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بزيارة تستغرق يومين لأوزبكستان، حيث سيجري محادثات مع رئيس البلاد شوكت ميرزوييف.

وكما أفادت الخدمة الصحافية، سيناقش بوتين وميرزوييف خلال المحادثات الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة والتحالف الاستراتيجيين، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الحالية.

وسيشارك رئيسا الدولتين أيضا في الاجتماع الأول لمجلس إقليمي روسيا وأوزبكستان. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التوقيع على العديد من الوثائق المشتركة خلال الزيارة. ومن المقرر أن تعقد فعاليات عمل بوتين الأولى في أوزبكستان مساء يوم 26 مايو.

وهذه هي رحلة بوتين الثالثة إلى الخارج منذ بداية ولايته الرئاسية الجديدة، وستكون الزيارة بمثابة زيارة رسمية وهذه هي أعلى حالة ممكنة. وتتضمن الزيارة جولة في مدينتين. ولكن من المتوقع أن يزور بوتين طشقند فقط في رحلته. وكما أوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، "هذه المسألة يمكن حلها بمرونة - وفقا لما هو مطلوب من جانب أو من آخر".

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين أوزبكستان في سبتمبر 2022 لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وقد قابل بوتين ميرزوييف آخر مرة منذ ما يزيد قليلا عن أسبوعين، حين جاء زعيم أوزبكستان إلى موسكو للاحتفال بذكرى النصر على الفاشية الهتلرية.

ويتواصل رئيسا البلدين بانتظام بطرق أخرى، بما في ذلك عبر الهاتف. وقد جرت محادثتهما الهاتفية السابقة في 21 مايو. وفي سياق زيارة بوتين المرتقبة، ناقش الزعيمان عددا من المواضيع، بما في ذلك تعميق التعاون التجاري والاقتصادي.

المصدر: RT