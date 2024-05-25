مصرع 24 شخصاً على الأقل معظمهم أطفال بحريق في الهند

قضى 24 شخصاً على الأقل، معظمهم أطفال، جراء حريق اندلع السبت في متنزه مكتظ في الهند، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال برابهاف جوشي المسؤول الحكومي في إقليم راجكوت بولاية غوجارات (غرب) إن الحريق أودى بـحياة 24 شخصاً معظمهم من الأطفال، بينما نُقل ستة آخرون إلى المستشفى.

وأشار إلى أنّ "الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص لعلاقتهم بصالة الألعاب لاستجوابهم"، مضيفاً "نسعى للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن أصحاب المنشأة".

وكان برابهاف أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 16 شخصاً في الحريق.

أظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقاً هائلاً يلتهم مبنى مع تصاعد دخان أسود.

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من جهته، قال إليش خير عامل الإطفاء في راجكوت للصحافيين، إنّ أكثر من 300 شخص كانوا في مبنى مكون من طابقين في متنزه "تي ار بي" الترفيهي عندما اندلع حريق خلال عطلة نهاية أسبوع صيفية.

وأضاف "حوصر الناس عندما انهار هيكل في المنشأة قرب المدخل، مما جعل من الصعب عليهم الخروج".

كما أوضح أن النيران انتشرت سريعاً بسبب ما تحتويه الصالة من مواد قابلة للاشتعال.

وولاية غوجارت هي مسقط رأس رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، الذي قال عبر منصة إكس "أشعر بحزن شديد بسبب حادث الحريق في راجكوت"، مضيفاً أنّ "أفكاري مع كل من فقدوا أحبّاءهم. صلواتي من أجل المصابين"

المصدر: AFP