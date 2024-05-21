 
مباشر

انفجار في مصنع للألعاب النارية جنوب الهند (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkz4

قالت الشرطة الهندية، الثلاثاء، إن شخصا قتل في انفجار مصنع لتصنيع الألعاب النارية في منطقة بودوكوتاي بولاية تاميل نادو جنوب البلاد، أمس الاثنين.

إقرأ المزيد
المعارضة الهندية تتهم مودي بتأجيج توترات طائفية
المعارضة الهندية تتهم مودي بتأجيج توترات طائفية

وقال مسؤولو شرطة بودوكوتاي إن الحادث وقع بسبب شرارة اندلعت أثناء أعمال اللحام في مستودع مصنع الألعاب النارية.

وعلى الفور قامت خدمات الإطفاء والإنقاذ بإخماد الحريق.

وأفيد أيضا بإصابة شخص آخر بجروح خطيرة إثر الحريق تم نقله إلى مستشفى كلية الطب الحكومية في بودوكوتاي لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز