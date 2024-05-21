انفجار في مصنع للألعاب النارية جنوب الهند (فيديو)

قالت الشرطة الهندية، الثلاثاء، إن شخصا قتل في انفجار مصنع لتصنيع الألعاب النارية في منطقة بودوكوتاي بولاية تاميل نادو جنوب البلاد، أمس الاثنين.

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وقال مسؤولو شرطة بودوكوتاي إن الحادث وقع بسبب شرارة اندلعت أثناء أعمال اللحام في مستودع مصنع الألعاب النارية.

وعلى الفور قامت خدمات الإطفاء والإنقاذ بإخماد الحريق.

وأفيد أيضا بإصابة شخص آخر بجروح خطيرة إثر الحريق تم نقله إلى مستشفى كلية الطب الحكومية في بودوكوتاي لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: وكالات