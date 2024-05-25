وزير الخارجية الإيطالي: لن نرسل أي جندي إلى كييف وقرارات الحلف يجب أن تتخذ بمشاركة الحلفاء حلفائه

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت أن أي قرارات تخص حلف "الناتو" يجب أن تتخذ بشكل مشترك بين الدول الأعضاء في الحلف وحلفائه.

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وقال الوزير تاياني: "نحن جزء من حلف "الناتو" لكن يجب اتخاذ القرارات بشكل جماعي، خيارات كييف شأنها هي، أما نحن فلن نرسل جنديا إيطاليا واحدا إلى أوكرانيا، وما سنسمح به هو استخدام معداتنا العسكرية داخل أوكرانيا فقط".

وبحسب وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، ليس هناك شك في مسألة رفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الغربية.

وأضاف: "إيطاليا ليست في حالة حرب مع أحد، وحتى لو قدمنا ​​مساعدة عسكرية لأوكرانيا، فلا مجال للحديث عن رفع الحظر المفروض على مهاجمة كييف لأهداف عسكرية في روسيا، نريد السلام، وليس ظروفا تسبق حربا عالمية ثالثة".

تأتي هذه التصريحات تعليقا على دعوة أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ إلى رفع القيود المفروضة على استخدام كييف للأسلحة الغربية، بغية توجيه ضربات إلى أهداف داخل الأراضي الروسية.

هذا وأكد رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي يوم الخميس، أن التصريحات حول السماح لكييف باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف استراتيجية داخل روسيا تؤجج المواجهة العسكرية المباشرة مع موسكو.

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وشدد على أن "موسكو حذرت لندن على وجه الخصوص، ردا على تصريحات بشأن استهداف أراضي روسيا، من أنها ستعتبر أن لها الحق في تدمير أي منشآت عسكرية بريطانية سواء في أراضي أوكرانيا أو خارج حدودها".

وبحسب رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، فإن الغرب "في جنون الخوف من روسيا" المتمثل في الحرب بالوكالة ضد روسيا، يدفع العالم نحو هاوية حرب عالمية ثالثة، لن يكون هناك منتصرون فيها.

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل أيضا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

المصدر: تاس + RT