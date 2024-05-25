قتلى وجرحى بقصف أوكراني يستهدف بيلغورود
Sputnik
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين جراء قصف استهدف قرية أوكتيابرسكي في المقاطعة.
وكتب حاكم المقاطعة في قناته على "تيليغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية أوكتيابرسكي، في مقاطعة بيلغورود بالصواريخ ... ما أسفر عن مقتل شخصين امرأة ورجل".
كذلك أسفر القصف عن إصابة 10 أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بشظايا وتم نقلهم إلى المستشفيات.
بالإضافة إلى ذلك ألحق القصف أضرارا بـ21 مبنى سكنيا خاصا، كما أصيبت 23 سيارة بشظايا.
المصدر: نوفوستي