الدفاع الروسية تعلن إسقاط 6 صواريخ غراد فوق مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن إسقاط 6 صواريخ غراد فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

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وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه تم قمع الهجوم حوالي الساعة 06:40 بتوقيت موسكو، وكان هدف الهجوم منشآت على الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن إسقاط 4 مسيرات فوق مقاطعتي بيلغورود وكالوغا.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية