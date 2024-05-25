رويترز: الولايات المتحدة تدرس خيارات بديلة لاستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة

نقلت وكالة رويترز عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن من غير المستبعد إيجاد بدائل لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وشددت يلين على أن كلماتها لا تعني إزالة أي شيء عن الطاولة كخيارات مستقبلية، وأن استخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة يظل خيارا أساسيا"، ووفقا لها، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل تنفيذ خطة استخدام الأرباح من الأصول الروسية.

من ناحية أخرى قالت يلين للصحفيين في ختام اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة السبع المنعقد في مدينة ستريسا الإيطالية: لكي يتحول هذا (استخدام الأصول الروسية) إلى اقتراح يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعمه، لا بد من الاتفاق عليه داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم العديد من الدول.. واختتمت قائلة: هذا ليس أمرا مفروغا منه، لذلك أنا لا أقول إن هذه قضية محسومة تماما.

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وذكرت رويترز في وقت سابق، نقلا عن مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع، أن المفاوضات بشأن استخدام عوائد استثمار الأصول الروسية المجمدة تمضي قدما. بدوره، أشار وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية.

وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية بقيمة 300 مليار دولار بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة. ومن هذا المبلغ، هناك ما يقرب من 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في وقت سابق حزمة قرارات تقضي بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومصادرة الأصول الروسية المجمدة لنقلها إلى كييف.

المصدر: تاس