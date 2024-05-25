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السفارة الروسية لدى القاهرة تنظم ندوة بعنوان "روسيا والنظام العالمي الجديد" (صور)

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السفارة الروسية لدى القاهرة تنظم ندوة بعنوان
Gettyimages.ru
علم روسيا ومصر - صورة تعبيرية
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نظمت السفارة الروسية لدى القاهرة اليوم السبت مائدة مستديرة بمشاركة سفير المهام الخاصة بشأن جرائم نظام كييف في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك.

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السفارة الروسية لدى القاهرة تنظم ندوة بعنوان
RT


قبل بداية الندوة التي نظمت بالتعاون بين البيت الروسي ومركز "الحوار" للدراسات السياسية والإعلامية عقد اجتماع مع المواطنين الروس المقيمين في مصر تمت خلاله مناقشة الأسباب الجذرية والمسار الحالي للعملية العسكرية الروسية الخاصة ضد نظام كييف النازي وكذلك الأوضاع في المناطق الروسية القريبة من الجبهة العسكرية.

السفارة الروسية لدى القاهرة تنظم ندوة بعنوان
RT

وتم افتتاح معرض صور لوكالة أنباء "تاس" يظهر بوضوح عواقب أعمال القصف المستمرة للمدن الروسية والأعمال الإرهابية الأخرى التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية.

السفارة الروسية لدى القاهرة تنظم ندوة بعنوان
RT

 بالإضافة إلى ذلك، تم قبل بداية المائدة المستديرة بعنوان «روسيا والنظام العالمي الجديد» التي حضرها ممثلون عن المجتمع العلمي المصري وعلماء السياسة والخبراء والإعلاميون عرض فيلم "الدونباس أمس واليوم غدا" لقناة "آر تي" باللغة العربية حول الأزمة الأوكرانية.

السفارة الروسية لدى القاهرة تنظم ندوة بعنوان

 وخلال المناقشة الحية والمكثفة تم النظر في تأثير المواجهة الروسية الحالية مع "الغرب الجماعي" في أوكرانيا على النظام العالمي المستقبلي.

كما تمت الإشارة إلى الدور المتنامي لمراكز القوى الجديدة الناشئة، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والتشديد على أهمية تعزيز التفاعل بين روسيا ومصر في الظروف الدولية الحالية السريعة التغير، لا سيما في إطار المنصات المختلفة المتعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس، التي تترأسها روسيا في عام 2024.

المصدر: RT 

القاهرة - ناصر حاتم

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