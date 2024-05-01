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السفارة الروسية لدى القاهرة تهنئ المصريين بيوم العمال العالمي (صور)

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السفارة الروسية لدى القاهرة تهنئ المصريين بيوم العمال العالمي (صور)
Gettyimages.ru
علم روسيا ومصر - صورة تعبيرية
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هنأت السفارة الروسية لدى القاهرة اليوم الأربعاء العمال المصريين بيوم العمال العالمي، لافتة إلى الإنجازات الضخمة التي قدمتها روسيا لمصر على مدار عقود في مختلف المجالات.

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وجاء في بيان السفارة: "عيد عمال مبارك لمواطنينا وأصدقائنا المصريين الأعزاء".

السفارة الروسية لدى القاهرة تهنئ المصريين بيوم العمال العالمي (صور)
RT

وأضاف البيان: " إن شعبينا مرتبطان بتقاليد الصداقة العمالية القديمة والغنية، وفي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي قدم الاتحاد السوفييتي المساعدة لمصر في تصميم وبناء حوالي 100 منشأة صناعية أصبحت أساسا للتصنيع المصري".

السفارة الروسية لدى القاهرة تهنئ المصريين بيوم العمال العالمي (صور)
RT

وأردف البيان:"إن أحد المشاريع المشتركة الرئيسية بين البلدين هو السد العالي في أسوان الذي تم بناؤه بمساعدة مالية وفنية من الاتحاد السوفيتي".

السفارة الروسية لدى القاهرة تهنئ المصريين بيوم العمال العالمي (صور)
RT

وتابع: "اليوم يعمل 16 ألف عامل مصري وروسي معا على ساحل البحر الأبيض المتوسط لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة التي ستعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030، ولن توفر محطة الطاقة النووية الكهرباء لسكان مصر فحسب، وبل ستسمح لها أيضا بتصدير الفائض لديها".

السفارة الروسية لدى القاهرة تهنئ المصريين بيوم العمال العالمي (صور)
RT

المصدر: RT 

القاهرة - ناصر حاتم 

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