ذكر موقع "إنفو بريكس" في مقال نشره أن فقدان فلاديمير زيلينسكي للشرعية قد يدفع حلفاءه الغربيين الذين سئموا من مواقفه الراديكالية تجاه روسيا إلى البحث عن بديل له بشكل سريع.

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ويشير الموقع في مقاله إلى أن "تعنت زيلينسكي في مواقفه قد يكون غير مقبول أو مناسب بالنسبة للاعبين الرئيسيين، وسيحاولون عزله بحجة لاشرعيته سياسياً، على أمل أن تتولى الرئاسة شخصية أكثر استيعاباً وحكمة".

ويشير المقال إلى أن العديد من القادة الغربيين سيتخذون قريبا موقف الصين وهنغاريا وتركيا المحايد، مما قد يؤدي إلى حل دبلوماسي سريع للأزمة الأوكرانية.

ولفت الموقع في مقاله إلى تصريح للكاتب الأوكراني سيرغي مايدكوف حيث كتب في مقال لصحيفة "نيوزويك" إن قرار فلاديمير زيلينسكي عدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتأكيد شرعيته كرئيس لأوكرانيا سيقوض سلطته في الغرب.

وكتب: "أعتقد أن قرار زيلينسكي بعدم طلب تدخل المحكمة الدستورية يشكل خطرا كبيرا عليه وعلى الأمة الأوكرانية بأكملها".

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخابات رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".

المصدر: InfoBRICS