إيطاليا تعلن استئناف إسهامها في تمويل "الأونروا"

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن روما ستستأنف إسهامها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

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وقال تاجاني، اليوم السبت، خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "أبلغت مصطفى أن الحكومة رتبت تمويلا جديدا للسكان الفلسطينيين بإجمالي 35 مليون يورو.. منها خمسة ملايين ستخصص للأونروا".

وتواجه الأونروا التي تنسق كل المساعدات تقريبا لغزة، أزمة منذ يناير عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأدى ذلك بالعديد من الدول المانحة بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة مما هدد جهودها لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وتوصلت مجموعة مراجعة مستقلة تابعة للأونروا بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.

المصدر: أ ف ب