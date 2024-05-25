تايوان: المناورات العسكرية الصينية "استفزاز صارخ" للنظام العالمي

اعتبرت تايوان أن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين واستمرت ليومين حول الجزيرة "استفزاز صارخ للنظام العالمي".

وقالت كارين كوو المتحدثة باسم رئاسة تايوان: "الاستفزاز الحديث الأحادي الجانب من قبل الصين، لا يقوّض فقط الوضع القائم للسلام والاستقرار في مضيق تايوان، بل هو أيضاً استفزاز صارخ للنظام العالمي، يثير خوفاً جدياً وإدانة من المجتمع الدولي".

وأعلنت الصين اليوم انتهاء المناورات العسكرية الواسعة النطاق التي كانت تجريها منذ الخميس حول جزيرة تايوان.

المصدر: أ ف ب