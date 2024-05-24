مساع مصرية أمريكية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لإدخال مساعدات لغزة عبر كرم أبو سالم

توصلت السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة المصرية إلى اتفاق سيتم بموجبه إدخال مساعدات أغاثية لغزة عبر معبر كرم ابو سالم بشكل مؤقت، في إطار تحرك انساني تدعمه واشنطن.

وقد أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية في بيان لها أنه على ضوء الاتصالات الرسمية التي جرت مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، تم الاتفاق على إدخال مساعدات إغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح.

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وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن توصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن لاتفاق على إيصال كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

المصدر: وفا