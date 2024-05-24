بيسكوف: المفاوضات مع أوكرانيا يجب أن تلبي أهداف العملية العسكرية الخاصة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة من أجل تحقيق الأهداف التي تحققها روسيا خلال العملية العسكرية وهذه الأهداف واضحة والحقائق واضحة أيضا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن أربعة مصادر روسية قالت إن بوتين مستعد للتفاوض على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا إذا هي اعترفت بخطوط المواجهة الحالية كحدود.

وعلق بيسكوف على ذلك قائلا: "كلا، الأمر ليس كذلك، لقد قال الرئيس مرارا إنه مستعد للتفاوض، لكن هذا سيكون تفاوضاً من أجل تحقيق الأهداف التي نحققها الآن من خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأشار المتحدث الرئاسي إلى قول بوتين إن الاتفاقيات والوثائق التي تم إعدادها في وقت سابق يمكن أن تكون الأساس للمناقشات، ولكن ليس أكثر من ذلك.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عقب محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن من الممكن العودة إليه على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.

وأكد أن روسيا تؤيد التفاوض بشأن أوكرانيا ولم تمنع أي أحد من إجرائه، وقال بوتين: "لم نمنع أحدا (من التفاوض)، نحن نؤيد التفاوض".

وشدد بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس المنطق السليم مشيرا إلى أنه "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت".

جدير بالذكر أن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 مايو الجاري. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد. وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول إن الانتخابات الآن "في غير وقتها".

المصدر: RT