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ألمانيا.. اعتقال شاب بزعم تخطيطه مهاجمة كنيس يهودي

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ألمانيا.. اعتقال شاب بزعم تخطيطه مهاجمة كنيس يهودي
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أعلنت شرطة ولاية بادن فورتمبيرغ الفيدرالية الألمانية اعتقال شاب عمره 18 عاما بزعم تآمره المسبق لمهاجمة زوار كنيس يهودي.

وتبين أن المشتبه به من أصل تركي ويعيش في فاينهايم حيث كانت الشرطة تتعقبه بعد تفتيش منزل شريكه في أوائل مايو، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما.

وقالت الشرطة أنه تبين بعد التقصي وفحص المواد المصادرة أن المشتبه بهما ناقشا خلال اتصال هاتفي كيفية تنفيذ هجوم بسكين على زوار كنيس يهودي في هايدلبرغ.

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المصدر: نوفوستي

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