"واجب وطني وأخلاقي".. هرتصوغ ونتنياهو يؤكدان ضرورة إنقاذ الرهائن

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ إنه من "واجب إسرائيل كدولة إعادة جميع الرهائن إلى الوطن"، فيما اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحرير الرهائن "واجبا وطنيا وأخلاقيا".

وبعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الجمعة استعادة جثث 3 رهائن، قال هرتصوغ في بيان إن "قلبه ينفطر لعائلات الرهائن الذين تم انتشال جثثهم من غزة".

وشكر الجيش على إعادتهم حتى يتم دفنهم، مشددا على أنه "من واجبنا كدولة أن نعيدهم جميعا الأحياء، وأولئك الذين يجب أن نحضرهم لدفنهم في إسرائيل".

بدوره، قال نتنياهو: "لدينا واجب وطني وأخلاقي لبذل كل ما في وسعنا لإعادة رهائننا، الأحياء منهم والأموات، وهذا ما نفعله".

وأضاف: "أهنئ جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الذين تصرفوا بشجاعة كبيرة في قلب أراضي العدو لإعادتهم إلى عائلاتهم ودفنهم في إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أسبوع "تخليص 3 جثث لأسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة بتعاون استخباري مع الشاباك".

ليصبح عدد جثث الرهائن الذين تم استعادتهم خلال أسبوع واحد هو 6.

يذكر أن حكومة الحرب الإسرائيلية سمحت لفريق رئيس الموساد دافيد برنياع المفاوض باستئناف المحادثات غير المباشرة مع "حماس"، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستعادة الرهائن.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT