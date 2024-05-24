قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح لـRT إن على الأوكرانيين أنفسهم البت في شرعية زيلينسكي كرئيس للبلاد.

وأضاف بيسكوف سارع ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد على أنهم سيستمرون في اعتبار زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا.. موقفنا يكمن في ما قاله الرئيس بوتين بإن على الأوكرانيين أنفسهم البت في شرعية زيلينسكي كرئيس للبلاد.

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وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".

وصرح رئيس حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، في وقت سابق، بأن زيلينسكي برفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا سمح باغتصاب السلطة، ودفع البلاد إلى "انهيار قانوني".

وأشار إلى أن "أوكرانيا تخضع حاليا لحكم فئة من المجانين المهووسين وأصحاب الأفق الضيق الجشعين".

المصدر: RT