الولايات المتحدة تعلن عن مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا بسبب قانون "العملاء الأجانب"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا على خلفية قانون العملاء الأجانب.

وقال بلينكن في بيان يوم الخميس: "بدأت مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا".

ووفقا لوزير الخارجية فإن واشنطن تأمل أن يقوم الساسة الجورجيون بمراجعة القانون "لتعزيز التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية".

وأضاف: "بينما نعيد تقييم العلاقة بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرفات جورجيا عند اتخاذنا لقراراتنا".

وفي الأسبوع الماضي، أقر البرلمان الجورجي مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة.

ورافقت الإجراءات المتعلقة بالوثيقة احتجاجات، أدت لاشتبكات مع الشرطة واعتقالات في صفوف المتظاهرين.

المصدر: نوفوستي