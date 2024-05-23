كاتس: اعتراف إيرلندا بدولة فلسطين "مكافأة على الإرهاب" (فيديو)

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيرلندا بعد إعلان اعترافها بدولة فلسطين، معتبرا أن خطوتها هذه "مكافأة على الإرهاب".

وفي فيديو نشره على "أكس" تحت عنوان: "حماس": شكرا إيرلندا"، مشاهد من الهجوم الذي شنته "حماس" يوم 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، وفي الخلفية تعزف موسيقا إيرلندية.

وكتب: "أيرلندا إذا كان هدفك هو مكافأة الإرهاب من خلال إعلان دعم الدولة الفلسطينية، فقد تم تحقيق ذلك".

وتوجه إلى رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس قائلا: "حماس" تشكركم على خدمتكم".

Ireland, if your goal was to reward terrorism by declaring support for a Palestinian state, you’ve achieved it.@SimonHarrisTD, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/mgz7ZGtnCi — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 23, 2024

وكان هاريس أعلن يوم أمس الأربعاء اعتراف بلاده بدولة فلسطين، قائلا: "نثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة".

كما أعلنت إسبانيا والنرويج أنه ستعترف بالدولة الفلسطينية بدءا من 28 مايو الحالي.

وأثارت هذه الخطوة استياء تل أبيب التي ردت باستدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزارة الخارجية تدرس إغلاق السفارة الإسرائيلية في إيرلندا نظرا لموقفها المناهض لإسرائيل.

المصدر: RT