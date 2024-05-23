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بيسكوف: روسيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وترفض التدخل في شؤونها

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بيسكوف: روسيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وترفض التدخل في شؤونها
Globallookpress
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للدول، وترفض تدخل الآخرين في شؤونها.

وقال بيسكوف للصحفيين حول الانتخابات المقبلة في بريطانيا: "نحن لا نتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما فيها بريطانيا، ونرفض تدخل الدول الأخرى بما فيها المملكة المتحدة في شؤون روسيا".
ويوم أمس، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى تنظيم الانتخابات العامة في 4 يوليو القادم، منهيا شهورا من التكهنات حول موعد الاستحقاق.
وقال سوناك: "تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك تشارلز الثالث لطلب حل البرلمان وقد وافق الملك على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في 4 تموز".

وفي رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية في فبراير الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية".
المصدر: وكالات

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