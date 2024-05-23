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طهران: نهج التعاون مع روسيا لن يشهد أي تغيير إثر مقتل رئيسي وعبد اللهيان

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طهران: نهج التعاون مع روسيا لن يشهد أي تغيير إثر مقتل رئيسي وعبد اللهيان
نوفوستي
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف يدون في سجل التعازي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في سفارة إيران بموسكو. 22 مايو 2024
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أكد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن نهج التعاون بين إيران وروسيا لن يشهد أي تغيير، إثر مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وأضاف كنعاني: "العلاقات بين روسيا وإيران مستقرة وتقوم على مصالح الدولتين في ظروف دولية معينة، ونجري تعاونا استراتيجيا ثنائيا وإقليميا مع روسيا"، لن يتغير إثر هذه الكارثة الجوية.

وتابع: "لا تزال أولوية تنمية التعاون التجاري والاقتصادي سارية بين البلدين".

وقال: "توجهات إيران للتعاون مع روسيا لن تشهد أي تغيير".

المصدر: نوفوستي

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