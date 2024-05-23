قيمتها 5 ملايين يورو .. الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة شهيرة سرقت من مدريد

أعلنت الشرطة الإسبانية العثور على اللوحة الرابعة بين 5 لوحات للرسام فرنسيس بيكون التي سرقت من شقة في مدريد عام 2015.

وقال بيان الشرطة في بيان لها اليوم الخميس، إن اللوحة التي تعود لعام 1989 لرأس رجل، والتي تحمل على ظهرها اسم "دراسة لصورة خوسيه كابيلو"، تقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو (5.4 ملايين دولار).

وتمت استعادتها بعد اعتقال شخصين في فبراير مشتبه بأنهما تسلما اثنتين من الأعمال الخمسة لبيكون. وقيل إن اللوحات الخمس المسروقة تبلغ قيمتها الإجمالية وقتها 25 مليون يورو.

وكانت هذه الأعمال جزءا من مجموعة يملكها صديق مقرب لبيكون، وقد أبلغ الشرطة عن السرقة في يوليو 2015.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 16 شخصا، من بينهم اللصوص، منذ بدء التحقيقات.

وجاء في البيان أن الشرطة تواصل البحث عن اللوحة الخامسة، وتركز التحقيقات على الإسبان الذين لهم صلات بالعصابات الإجرامية من أوروبا الشرقية.

المصدر: أ ب