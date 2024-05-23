سيناتور أمريكي ينتقد نيّة رئيس مجلس النواب دعوة نتنياهو إلى الكونغرس

انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز نيّة رئيس مجلس النواب مايك جونسون دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلقي كلمة في الكونغرس، واعتبرها "فكرة مروعة".

وأضاف: "هذه فكرة مروعة ولن أحضر هذا الحدث. الأمر يتعلق برئيس وزراء تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر. من المؤكد أن لإسرائيل الحق في حماية نفسها من الهجوم الإرهابي لكن نتنياهو بدأ الحرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، ضد النساء والأطفال. قُتل أو جُرح 5% من السكان، 60% منهم من النساء والأطفال، وأصبحت المجاعة حتمية في غزة. من فعل ذلك بالفلسطينيين؟ أعتقد أن قدوم نتنياهو فكرة سيئة للغاية".

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وأضاف أن نتنياهو "انتهك القانون الدولي" وأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه بعد النظر مباشرة في ما فعلته إسرائيل بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جونسون عن خطط لإرسال دعوة لنتنياهو ليلقي كلمة في الكونغرس الأمريكي، والتعبير عن "تضامن واشنطن مع إسرائيل".

وستتطلب هذه المبادرة دعم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الذي لم يعط موافقته بعد.

المصدر: تاس