سيارة تقتحم بوابة القنصلية الروسية في مدينة بون الألمانية (صور)

حاول رجل مجهول اقتحام بوابة القنصلية الروسية في مدينة بون بغرب ألمانيا بسيارته، مساء الأربعاء.

وأكدت القنصلية الروسية في منشور على "تلغرام" أن الحادث، الذي وقع عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، أسفر عن إلحاق أضرار ببوابة القنصلية بنتيجة اقتحام السيارة لها.

ووصلت الشرطة إلى المكان على الفور وألقت القبض على سائق السيارة، الذي كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات، حسب المعلومات الأولية.

ولم يبد الرجل أي مقاومة أثناء إلقاء القبض عليه. وقامت الشرطة بتسجيل الأضرار وسحب السيارة من المكان.

وأكدت القنصلية الروسية أنها تعول على "تحقيق سريع ومهني في الحادث".

المصدر: RT